« Vous cherchez toujours la merde. C'est ça la vérité ! » Ces mots, prononcés en public, soulèvent encore de nombreuses questions sur la manière dont un entraîneur international, digne de ce rang est censé interagir avec les médias. De surcroît, face à des concitoyens. Non Aliou, un champion digne du nom, ne devrait pas dire ça ! Non Aliou, un entraîneur de ton standing ne devrait pas dire ça ! La vidéo est devenue virale en l’espace de quelques heures ! Quelle mouche a donc piqué Aliou Cissé, le sélectionneur de l’équipe nationale de football du Sénégal ?



À l’occasion de la traditionnelle conférence de presse qui s’est déroulée ce vendredi (publication de la liste de joueurs sélectionnés pour les qualifs de la CAN 2025), l’entraîneur des Lions du Sénégal, Aliou Cissé, a soudainement perdu son sang-froid suite à une question anodine. Une interpellation très pertinente, concernant le choix porté sur la personne de Pape Thiaw fraîchement nommé par la fédération sénégalaise de football, premier adjoint de Cissé. Sa réponse empreinte de mépris, marquée par une agressivité inattendue, et un agacement injustifié a profondément heurté la sensibilité des uns et des autres. « Vous êtes toujours en train de chercher la merde ! » a-t-il osé rétorqué avec mépris et dédain, devant des dizaines de caméras, face aux sénégalais et au monde entier. Un comportement inapproprié envers un journaliste valeureux.



Est-il interdit de faire son travail correctement ? Depuis quand poser une question est synonyme de « chercher la merde » ? Quand la force des arguments cède la place à la violence verbale gratuite, il faut se poser les bonnes questions. Notamment l’origine de la nervosité apparente d’Aliou Cissé tout au long de son face à face avec les journalistes. A-t-on remuer le couteau dans la plaie ? Si ça se trouve entre le départ fracassant de son ex adjoint et mentor Régis Bogaert et (peut-être), un nouvel adjoint imposé par la fédération sénégalaise de football, on pourrait aisément comprendre ce dérapage inacceptable qui traduit un profond malaise. Pas de quoi justifier cette dépréciation et cette condescendance, après tout, Pape Thiaw, est un « fils du pays, quelqu’un de loyal », comme dirait un El Tactico pas du tout convaincant dans le fond ni dans la forme d’ailleurs.



C’est connu de presque tout le monde, les questions qui fâchent sont souvent les plus pointues, celles à même de faire jaillir la vérité profondément enfouie. C’est un euphémisme de dire qu’entre Cissé et la presse sénégalaise la collaboration n’est pas toujours été franche. À défaut d’être totalement interdite autour de la tanière, la présence des professionnels de l’information est à peine supportée, tolérée par le staff technique, particulièrement par le sieur Aliou qui estime peut-être que relayer la bonne information et rapprocher le public de sa sélection nationale, est une source de perturbations. Ce n’est pas pour rien que le bonhomme raffole des séance d’entraînement à huis clos, tiens donc, la bonne trouvaille pour mieux s’enfermer et isoler les joueurs, tout en réclamant un public sénégalais plus fervent et présent dans les gradins du stade Abdoulaye Wade. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Le comble du paradoxe…



Cette presse sénégalaise responsable et compétente qui joue les grands rôles particulièrement lors des divers regroupements des sélections nationales et partout sur la scène internationale à l’occasion des grands rendez-vous , mérite plus de respect et de considération. Mais hélas, Aliou Cissé a toujours entretenu des relations pour le moins tendues pour ne pas dire conflictuelles avec une partie de la presse locale. Entre sa propension à fermer les portes de la tanière au prétexte de huis clos « nécessaires » pour bien huiler ses fameux schémas tactiques et son allergie chronique aux critiques aussi objectives soient elles, El Tactico semble avoir une dent tenace envers ses compatriotes journalistes. « Vous (les journalistes) devriez vous informer davantage sur les performances de l’équipe nationale », a-t-il ajouté sur un ton mesquin, un peu plus tard au cours de cette même conférence de presse qui s’est déroulée sous une ambiance malaisante. Apparemment, « les journalistes sénégalais ne connaissent rien au football. » Dans les coulisses, loin des micros et des projecteurs, c’est l’une des phrases favorites de celui dont vous pouvez aisément deviner l’identité… Il vaut mieux en rire, et le laisser dans son château de nuages, persuadé que ses réflexions dorées sont la seule vérité.



La presse joue un rôle crucial dans le sport, en servant de lien entre l’équipe nationale et le public. Les journalistes ont pour mission d’informer, et leurs questions, même dérangeantes, font partie intégrante de leur travail. Réagir avec colère et mépris n’est pas seulement une mauvaise communication, mais cela alimente également un climat de méfiance et de confrontation. La réponse d’Aliou Cissé n’est pas seulement un simple coup de colère froide ; elle souligne un problème plus profond dans la gestion de la communication autour de l’équipe nationale de football. En perdant son calme, Cissé montre une certaine fragilité face aux critiques et aux interrogations légitimes. Les supporters s’attendent à ce que leur entraîneur soit capable de défendre ses choix avec sérénité et respect.



Il est essentiel pour un entraîneur, surtout à un niveau aussi élevé que celui de l'équipe nationale senior, d'adopter une approche plus constructive. Les journalistes ne sont pas des ennemis, mais des partenaires dans la quête de succès. Une communication ouverte et respectueuse peut contribuer à renforcer la confiance entre l’équipe et ses supporters. Aliou Cissé qui a cruellement manqué de tact sur ce coup, doit prendre conscience de l'importance de sa posture face à la presse. Au-delà de son rôle tactique, il est aussi le visage de l’équipe. Un comportement positif et humble pourrait non seulement apaiser les tensions, mais également renforcer l'image de la sélection sur la scène internationale.



Balle à terre, ça joue !