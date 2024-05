Nomination- SONAGED: Khalifa Ababacar Sarr remplace Abou Ba

L’ingénieur en gestion des déchets Khalifa Ababacar Sarr hérite de la Société nationale de Gestion des Déchets (SONAGED). En effet, l’Ingénieur en géomatique et Spécialiste en gestion des déchets solides et assimilés, est nommé Directeur général de la Société nationale de Gestion des Déchets (SONAGED), en remplacement de Monsieur Abou BA, appelé à d’autres fonction, lit on dans le communiqué du conseil des ministres, de ce mercredi 29 mai 2024, au titre des mesures individuelles.

Falil Gadio