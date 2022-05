Nomination : Cheikh Modou Kara devient ambassadeur international de la paix et conseiller personnel du président de la république.

Le Chef de l’Etat, Macky Sall vient de nommer le guide religieux et leader politique, Cheikh Ahmadou KARA Mbacké, plus connu sous le nom de Cheikh Modou Kara Mbacké comme ambassadeur international de la paix et conseiller personnel du président de la république.



Le leader du parti de la vérité pour le développement (PVD) et créateur du concept « Bamba Fëpp » s’est vu nommé à travers un arrêté signé par le président de la république indiquant que le Ministre d'Etat, son directeur de Cabinet, le secrétaire général de la Présidence de la République sont chargés de prendre les dispositions nécessaires pour l'exécution de ce présent arrêté qui sera publié au Journal officiel.