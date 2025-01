Noël à Henrich Lübcke de Diourbel - Le maire Malick Fall associe les enfants hospitalisés de la pédiatrie à la fête

La pédiatrie de l’hôpital Henrich Lübcke de Diourbel a eu, ce mardi 31 décembre 2024, la surprise de recevoir le maire de la commune. Malick Fall était venu, dit-il, associer à la fête de Noël les enfants malades et admis aux soins, somme toute oubliés par les « donneurs de cadeaux». Accompagnés du Père Noël, le maire et sa délégation ont été ainsi chaleureusement reçus par des autorités de l’hôpital. Malick Fall a, dans la foulée, manifesté sa solidarité à l’endroit des enfants hospitalisés et confié qu’il n’était pas question pour sa municipalité de laisser demeurer ces derniers, déjà cloués dans un lit d’hôpital, complètement isolés de l’ambiance festive de l’événement.

« Au moment où les enfants profitent des manèges et des réjouissances, nous avons jugé utile de penser à ceux qui sont malades. Venir leur rendre visite avec le Père Noël et leur offrir des cadeaux, c'est une manière de leur apporter un peu de réconfort, de juguler leurs souffrances et nous espérons, très humblement, que nos efforts ont été en mesure de les soulager », dira substantiellement l’édile de la commune de Diourbel.

Malick Fall de poursuivre : « Les fêtes de fin d’année sont des moments de partage, de solidarité et d’amour. Si nous pouvons apporter un peu de bonheur à ces enfants qui traversent des épreuves difficiles, cela a tout son sens ». La cérémonie de remise de cadeaux a été couronné par une série de messages de remerciements que les familles des enfants ont adressés à leur hôte .