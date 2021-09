Niokhobaye Diouf, communicateur : « Double Less a été le seul à avoir été appelé… »

Double Less était un grand lutteur et le seul parmi toutes les générations qui n’a pas enregistré plus de trois défaites dans sa carrière. Balla Gaye 2 et ses frères ont perdu un papa digne, mais aussi le président, le ministre des sports et le Cng ont perdu, dira le communicateur traditionnel…