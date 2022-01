Niger : un maire arrêté pour trafic de cocaïne…

Un maire et son chauffeur ont été arrêtés ce dimanche 2 janvier alors qu’ils se trouvaient dans un véhicule transportant de la drogue.



Le véhicule qui appartient à cet élu d’une localité qui se trouve au nord, contenait selon des sources policières citées par Reuters, 199 briques de cocaïne d'une valeur totale de 8,7 millions de dollars ( 5 milliards FCFA). L’information a été confirmée par l’OCRTIS dans un communiqué, affirme l’agence de presse.



Alors qu’il est attendu que la lumière soit faite dans cette affaire, cette nouvelle saisie confirme l’existence de réseaux de trafic de stupéfiants dans les pays sahéliens confrontés à des défis sécuritaires immenses.



Dans ce même pays, une saisie record de 17 tonnes de résine de cannabis ayant transité par le Togo a été accomplie en mars 2021.



D’une valeur de 37 millions de dollars (21 milliards FCFA), cette drogue était en partance pour la Libye.



Quelques semaines plus tard, 5 tonnes de haschich sont interceptées au Mali par la Douane.



Au mois de juin, la marine sénégalaise met la main sur 8,3 tonnes de la même variété de stupéfiants. Ce qui fait qu’au premier semestre de l’année 2021, plus de 20 tonnes de résine ont été prises par différents services de sécurité et lutte contre le trafic de drogue des trois pays.



Au mois d’octobre, la marine sénégalaise réussit un nouveau coup de maître en saisissant plus de deux tonnes de cocaïne au large de Dakar.