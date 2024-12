Niger: 21 morts dans l'attaque d'un convoi dans l'ouest

Vingt-et-une personnes ont été tuées cette semaine dans l'attaque d'un convoi de transport de marchandises près de Téra dans l'ouest du Niger, épicentre de violences jihadistes et point de passage obligé pour ravitailler l'immense pays désertique enclavé.



"21 civils ont été tués dans cette attaque contre des véhicules de transport le 5 décembre par des hommes armés", a indiqué samedi une des sources locales à Téra sous couvert d'anonymat.



Une autre source locale a également fait état de "21 morts" dans l'attaque, sans donner plus de détails.



Samedi, la radio d'Etat nigérienne la Voix du Sahel a confirmé cette attaque en évoquant "plusieurs civils assassinés froidement" dans la zone dite des "trois frontières" - entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso - devenue un repaire pour les jihadistes sahéliens affiliés à l'organisation Etat islamique et à Al-Qaïda.



"Des véhicules de retour du marché hebdomadaire de Téra ont été la cible d'une attaque le jeudi 5 décembre 2024 à 12 km au nord de Téra, vers Bankilaré, par des bandits armés qui les ont interceptés aux environs de 17H00 (16H00 GMT)", a précisé la Voix du Sahel.



Vendredi, le gouverneur de Tillabéri, le colonel Maïna Boukar, a assisté à Téra aux funérailles des victimes et a "présenté les condoléances des autorités" à leurs familles, a par ailleurs rapporté la radio publique.



Téra - devenue l'épicentre des violences jihadistes au Niger - est un point de passage obligé pour des milliers de camions de marchandise provenant du port de Lomé, au Togo, via le nord du Burkina Faso, pour ravitailler le Niger, immense pays désertique enclavé.



Fin octobre déjà, un convoi de fret avait été la cible d'une attaque de grande ampleur près de Téra.



"Nous avons perdu plusieurs de nos camarades sur cet axe, victimes d'attaques terroristes de plus en plus fréquentes", avait alors déploré l'Union des travailleurs du transport et assimilés du Niger (UTTAN).



Après la mise en place de restrictions de passage à la frontière entre le Bénin et le Niger, à la suite du coup d'Etat de juillet 2023 contre le président nigérien Mohamed Bazoum, "notre pays a été contraint de se tourner vers le port du Togo", explique l'UTTAN, obligeant les camionneurs à dévier leur trajectoire et à passer dans les zones à haut risque du Burkina et du Niger.



L'armée nigérienne, qui conduit deux opérations anti-terroristes dans la région de Tilabéri (où est située Téra), fait parfois cas d'attaques sur cet axe routier, menées selon elle contre les convois par des "terroristes".



L'extrême sud-est du pays, frontalier du Tchad, du Nigeria et proche du Cameroun, est lui confronté aux attaques de Boko Haram et de l'Etat islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP).



Selon l'organisation Acled qui répertorie les victimes des conflits dans le monde, quelque 1.500 civils et militaires sont morts dans des attaques jihadistes depuis un an au Niger, contre 650 entre juillet 2022 et 2023.