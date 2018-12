Nice : il faut sauver le soldat Mario

Mario Balotelli (28 ans) est au fond du trou. Malgré son caractère versatile, l'attaquant italien a su se faire respecter à Nice, grâce notamment à une redoutable efficacité sur ses deux premières saisons, trouvant la faille à 43 reprises en 66 matchs. Un temps qui semble si lointain désormais…



Un début de saison en enfer



En effet, le natif de Palerme ne parvient pas à retrouver son meilleur niveau. Pire encore, il est devenu un véritable boulet pour son équipe, plus cohérente lorsqu'il n'est pas sur le terrain. Peu en confiance après un début de saison retardé suite à son transfert avorté vers l'Olympique de Marseille, le Transalpin paie cash sa préparation estivale incomplète qui lui a déjà coûté sa place en sélection cet automne.

Conséquence, l'ancien buteur de l'Inter Milan enchaîne les prestations neutres, voire médriocres.

Malgré une embellie contre Lille (2-0), dix jours auparavant, avec une jolie passe décisive pour Wylan Cyprien, Balotelli a été fantomatique à Guingamp (0-0), samedi, et contre Angers (0-0), mardi. Un dernier match qui lui a valu de nombreux sifflets à l'Allianz-Riviera, où les supporters des Aiglons sont de plus en plus agacés par son comportement sur le terrain.



Vieira ne lâche pas Balotelli



Dans son malheur, Balotelli peut toutefois compter sur son coach, Patrick Vieira. Malgré une légère brouille en Bretagne, suite à sa sortie prématurée, l'avant-centre a reçu un message de soutien de son mentor. « Il est en doute. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit derrière lui. L'équipe, le club, les supporters et moi-même. Il faut continuer à travailler avec lui, à le mettre dans des situations à l'entraînement qui vont lui redonner la confiance » , a expliqué le champion du monde 1998 devant la presse.

« C'est dans ces moments-là qu'on va voir la force du groupe. Comment, tous ensemble, on va l'aider à retrouver cette confiance. Il suffit d'un but, de se mettre un peu plus à disposition de l'équipe. Il doit aussi fournir les efforts. Mario est un joueur important pour nous », a poursuivi l'ancien joueur d'Arsenal. Après 758 minutes de mutisme sur ses 10 premiers matchs, Balotelli devra rapidement retrouver le chemin des filets. Le derby à Monaco, ce vendredi, est l'occasion idéale pour se racheter auprès des fans azuréens.