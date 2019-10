Nguéniène / Le mouvement sportif honore le Maire Socialiste de Yène Gorgui Ciss : « Il représente pour nous beaucoup de choses » (Organisateurs)

La grande finale de la commune de Nguéniène, village natal de l’ancien Secrétaire Général du parti socialiste, M. Ousmane Tanor Dieng a vécu ce dimanche 13 octobre au stade municipal de cette localité. Quatre mois après la disparition de l’ancien président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, ancien secrétaire général du PS, cette compétition qui opposait l’équipe d’Entente et de la Cité Baobab a été parrainée par le Maire de Yène et directeur de l’école du parti socialiste, le Professeur Gorgui Ciss. « Un parrainage qui n’est pas le fruit du hasard, car cette finale a toujours été sous le patronage de feu Ousmane Tanor Dieng, un natif de cette localité. Il a été là, lors de la dernière finale. Après lui, qui mieux que le responsable politique socialiste qui incarne les mêmes valeurs? Le Pr. Gorgui Ciss représente pour nous beaucoup de choses », a dit l’un des organisateurs de cette compétition. Un choix que partagent aussi les responsables politiques de la mouvance présidentielle qui ont pris part à cet événement remporté par l’équipe Entente par 1 but à 0.