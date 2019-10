Nguéniène : « Le Professeur Gorgui Ciss est un maire de référence dans ce pays » (Dr. Macoumba Diouf, maire de Latmingué)

La finale du tournoi de football organisé par les jeunes de Nguéniène et parrainé par le président de l'école du parti socialiste et maire de Yène, le Pr. Gorgui Ciss, a été l'occasion pour l'ensemble des acteurs de le remercier pour le geste hautement symbolique accompli par le patron des socialistes de Rufisque. En effet, ce dernier « a essuyé les larmes des jeunes de Nguéniène qui pleurent encore la disparition de "leur Ousmane Tanor Dieng" », a dit l'un d'eux.

Le maire de Latmingué, le Dr. Macoumba Diouf, qui a aussi fait le déplacement de Nguéniène, n'a pas tari d'éloges à l'endroit du parrain. Pour lui, «Le Pr. Gorgui Ciss est un maire de référence dans ce pays. Et les temoignages qu'il a reçus, ici chez Tanor, en sont une preuve éclatante...»