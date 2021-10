Ngoundiane / Navétanes 2021 : La municipalité subventionne la zone 10 B à hauteur de 6 millions FCFA.

À l'occasion des navétanes, et comme à son habitude la municipalité de Ngoundiane a mis sur la table les moyens conséquents pour une réussite totale de l'édition 2021 de la zone 10 B.



En effet, lors d’une cérémonie qui a réuni l’équipe municipale et les ASC de la Commune dans les locaux de la Mairie, une subvention de 4 millions a été remise à la Zone sans compter l’enveloppe de 2 millions prévue pour les Équipements et récompenses lors des finales des différents trophées mis en jeu cette année.



L'occasion a été saisie pour inviter les jeunes au fair play, à la sportivité et au respect des forces de l'ordre. Ces dernières ont d’ailleurs beaucoup insisté sur le comportement attendu des jeunes afin de permettre aux forces de sécurité de faire correctement leur travail. Mais en cette période de pandémie de Covid-19, même si la tendance baissière se poursuit, Monsieur Isma Tine, le Secrétaire Municipal qui a représenté le Maire Mbaye Dione à l’occasion de cette cérémonie, est revenu sur l’obligation des organisateurs de respecter et de faire respecter le protocole validé par les autorités sanitaires et accepté par l’ONCAV. Il a également invité les organisateurs à une utilisation efficiente de ces moyens qui ont été mis à leur disposition.



Pour lui, c'est aux jeunes de faire le maximum à travers leur comportement pour la réussite de l'événement. Quant aux représentants de la Zone, ils ont remercié le Maire et l’ensemble de son équipe pour le soutien apporté à la jeunesse de la Commune et en particulier dans le domaine sportif où elle n’a rien à envier aux jeunes des grandes villes.