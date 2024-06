Ngoundiane: La commune réceptionne un don de matériel de reprographie au profit des lycées et un nouveau corbillard

Le maire de la commune de Ngoundiane, M. Mbaye Dione, a présidé ce samedi 8 juin 2024 une cérémonie de remise d'un corbillard aux postes de santé et d'un matériel de reprographie aux deux lycées de ladite commune.



" Nous sommes très heureux de recevoir un don d'un corbillard d'une valeur de 12 millions 500 mille Fcfa acquis par la Sococim et d'un matériel de reprographie d'une valeur de 5 millions qui a été offert par la carrière COGECA. Il s'agit de deux photocopieuses qui ont été ouvertes par COGECA", a informé l'édile local.



Avant d'ajouter que " Ces actions s'inscrivent dans la longue tradition de partenariat dans le cadre de la RSE que la commune de Ngoundiane entretient avec les exploitants de carrières".



Dans la foulée, le maire a énuméré lors de son face-à-face avec la presse une bonne partie des réalisations faites grâce à la RSE dans les secteurs de l'éducation, de l'assainissement, du sport, entre autres. Il a aussi rappelé qu'en ce moment " on est en train de parfaire les connectivités dans la commune de Ngoundiane avec 12 kg de linéaire de pistes qui sont en train d'être faits pour rallier les petits hameaux.



Pour rappel, la cérémonie a vu la participation du Forum civil et des Maires de communes impactées par les mines telles que Mboro, Taïba Ndiaye, Méouane et Darou Khoudoss...