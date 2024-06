Ngagne Demba Touré, président de la JPS: « Nous allons protéger notre leader et le projet jusqu’à l’atteinte des objectifs… »

Le président du parti, les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (Pastef) a convié la jeunesse à une conférence ce dimanche 9 juin 2024 pour échanger sur leur implication dans le projet de changement systémique. En attendant la prise de parole du président du Pastef qui va se prononcer sur « l’apport de la jeunesse dans le PROJET », c’est Ngagne Demba Touré qui s’adresse à la jeunesse patriotique du Sénégal.







« C’est un grand rendez-vous auquel nous assistons ce dimanche. Quelle est la contribution des jeunes dans le projet de Pastef? Ces jeunes de la JPS, depuis 2017, ont commencé à montrer le chemin vers la victoire. En mars 2021, Ousmane Sonko avait soutenu que le lien avec la jeunesse doit être maintenu et à vue. Ce lien particulier a deux volets : Des droits et des obligations » a indiqué d’emblée le président de la JPS qui invite à un changement systémique et définitif. « Nous avons besoin d’une jeunesse formée, instruite et qui peut, en conséquence, servir son pays. Toutefois, il nous faut accomplir notre devoir et protéger ce projet que le président Ousmane Sonko nous a proposé.



Cette force populaire continuera à accompagner ce régime jusqu’à l’atteinte des objectifs », conclut Ngagne Demba Touré.