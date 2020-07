Nécrologie : Décès de l’informaticien Ousmane Blé Mbaye, ancien Enfant de Troupe.

Depuis l’annonce de cette mauvaise nouvelle, ses amis et collègues n'ont eu de cesse de lui rendre hommage sur les réseaux sociaux. C’est le cas de Moussa A. Diao. « Ousmane Blé Mbaye est de ces personnes qui vous manquent à jamais. Il était d’un commerce facile et d’une grande générosité. Il avait toujours les mots pour défendre son interlocuteur », a-t-il témoigné.



Les témoignages ont été unanimes à propos de l’ancien Enfant de Troupe : une personne forte, distinguée, un As de l’informatique et de la conception graphique. Meissa Niang salue la memorie de l’ancien élève du Prytanée militaire : « Je me rappelle toujours de notre première rencontre à l’occasion de la réalisation de l’album « Live At Central Park » de feu Habib Faye. Il avait assuré toute la conception graphique de la pochette de l’album. C’était aussi un fervent mouride ».