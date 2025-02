Nécrologie : Décès de Marie José Crespin, ancienne membre du Conseil constitutionnel du Sénégal

Dans une note relayée par Dakaractu, le maire de Gorée, Augustin Senghor, annonce le décès de Marie José Crespin, Goréenne et ancienne membre du Conseil constitutionnel du Sénégal. À cette occasion, il rend hommage à l'une des premières magistrates du Sénégal, figure emblématique de l'île de Gorée.



« La dernière Signare a quitté Gorée, l'île des Signares. Hier, le 6 février 2025, Marie José Crespin, mère de notre collègue conseiller municipal Xavier Ricou, nous a quittés. Magistrate émérite et ancienne membre du Conseil constitutionnel du Sénégal, elle était une Goréenne engagée, profondément investie dans sa communauté, notamment dans les domaines de l'art, de la culture, de l'environnement et du social. Elle a grandement contribué à ces causes à travers des associations telles que "Les Amis de la Nature" ou "Regards sur Cours Expo", entre autres. Enracinée à Gorée, elle incarnait avec grâce le métissage culturel théorisé par Senghor. Nous adressons nos sincères condoléances à Xavier et Stéphanie Ricou, à Mme Bigué Ndoye, son amie fidèle, ainsi qu'à toute la communauté goréenne. Que son âme repose en paix. »



La rédaction de Dakaractu présente ses condoléances les plus attristées à la famille endeuillée.