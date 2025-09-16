Nécrologie : Aminata Touré perd un proche collaborateur

Le haut représentant du président de la République, Aminata Touré, est en deuil suite au rappel à Dieu d’un de ses fidèles collaborateurs : « J'ai la grande tristesse de vous annoncer le rappel à Dieu de mon collaborateur et ami de 13 ans El Hadji Mamadou Dian Souaré dit Big Lege, époux de notre responsable de Yoff Maman Sarr », a écrit, affectée, l’ancienne ministre de la justice qui rappelle avoir plusieurs fois fait le tour du Sénégal en compagnie de El Hadji qui était « un travailleur infatigable, un ami loyal et un bon père de famille.





Dakaractu présente ses condoléances à Aminata Touré et à toute la famille du défunt.

