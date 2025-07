Ndorna (Médina Yoro Foula) : Autonomisation des jeunes filles et des femmes par EDUCO…

Dans l’arrondissement de Ndorna, l’autonomisation économique des femmes et des filles devient de plus en plus une réalité. Ceci a été rendu possible grâce aux partenaires au développement comme Educo/Sénégal et l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement, qui ont financé un projet pour les associations de femmes et de filles d’un montant de 655,9 millions de FCFA pour une durée de 2 ans (2024/2026).

Dans cette lancée, un an après la mise en œuvre du projet, les partenaires ont effectué une mission de terrain pour évaluer l’impact des réalisations.

Le développement équitable, les droits de l’enfant et l’égalité de genre sont le combat quotidien de la Fondation-éducation et coopération (Educo), une organisation d’appui au développement. Ainsi, la structure, à travers le projet de « Renforcement de capacités des filles et des femmes promeut le leadership au sein des instances de prise de décision » et accomplit plusieurs réalisations dans la commune de Ndorna (Médina Yoro Foula/Kolda).

Selon Inès Maria Diégo Zapata, chargée de programme à l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (Aecid) « cette visite s’inscrit dans le cadre du projet « Renforcement de capacités des filles et des femmes pour promouvoir leur leadership au sein des instances de prise de décision. C’est une initiative qui vise à améliorer les conditions de vie des filles et des femmes par des actions intégrées dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de la protection et de l’autonomisation économique. »

Dans les zones d’intervention du projet, les femmes ont été outillées à l’entreprenariat, l’alphabétisation fonctionnelle, avant d’être financées pour mener des activités génératrices de revenu. Par exemple à Saré Dioba, les femmes sont équipées d’un grand bâtiment devant abriter des activités d’élevage alors que dans la commune de Ndorna, le projet a participé à l’amélioration du secteur de la santé avec la construction d’un bâtiment. Dans la foulée, à Soulabaly, les femmes sont organisées en association villageoise d’épargne et de crédit pour faciliter l’accès aux petits crédits sans intérêt bancaire.

Haoulatou Diallo et Penda Baldé, toutes deux bénéficiaires, soutiennent qu’elles ont bénéficié de formation en embouche bovine, d’autres dans le commerce ou la transformation.

Joseph Nzaly, coordonnateur des programmes à Educo/ Sénégal, se dit fier des autorités et des bénéficiaires des interventions. Il a aussi réitéré l’engagement de la Fondation Éducation et Coopération (Educo) pour un développement équitable, centré sur les droits de l’enfant, l’égalité de genre et la résilience locale.