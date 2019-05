Ndogou Mbeur / Thiatou Ndakaru déterminé à relever l’écurie Ndakaru : « Lifi Yékini Bayi la beug andi waat! »

Ndogou Mbeur s’est incrusté chez Thiatou Ndakaru, le lutteur de l’écurie Ndakarou, la base de l’ancien Roi des Arènes, Yakhya Diop ‘’Yekini ‘’. Lors de cet entretien, le jeune lutteur s’est exprimé sur l’état actuel de leur écurie qui a vu partir ses plus grands espoirs : Malick Niang à Yoff et Yekini Jr aux Parcelles Assainies. Toutefois, à en croire Thiatou Ndakaru, l’écurie se porte bien malgré tous ces départs enregistrés. Il assure qu’il est déterminé à s’imposer et redonner les couleurs à cette écurie qui est perdue de vue depuis un bon moment.