Ndayane : Retour attendu de Miss Sénégal / Malgré les injustices subies, en tant que croyante, j'ai choisi le pardon..." (Aminata Badiane, Pdte du Comité Miss Sénégal)

Une nouvelle ère sous la direction d'Amina Badiane pour l'Organisation de Miss Sénégal s'ouvre, selon l'interlocutrice de Dakaractu Mbour.

Amina Badiane, présidente du Comité Miss Sénégal, a annoncé avec un enthousiasme palpable, le retour attendu de l'élection de Miss Sénégal.



Après une pause de près de trois ans due à des tribulations judiciaires, Mme Badiane exprime sa gratitude pour avoir été réhabilitée par la justice. "Malgré les injustices subies, en tant que croyante, j'ai choisi le pardon et de regarder vers l'avenir. Ce qui est passé est passé ; ce qui compte maintenant, c'est le Sénégal", a-t-elle déclaré.

L'organisation a utilisé cette période pour innover et se concentrer sur la préparation de la finale nationale prévue pour le 12 juillet, marquant ainsi un retour triomphal après une absence notable depuis 1987 à Miss Univers et une participation renouvelée à Miss Monde depuis 2019, grâce aux efforts de Mme Badiane et de son équipe.

Cette année, Miss Sénégal met l'accent sur l'autonomisation des femmes, avec pour thème central de soutenir les femmes dans leurs défis quotidiens et de lutter contre les abus et les violences qu'elles endurent. Cette initiative est chaleureusement soutenue par Madame Astou Fall, Conseillère technique de Madame le Ministre de la Famille et des Solidarités, qui a livré le message de Madame le Ministre Maïmouna Dièye, qui promeut activement l'autonomisation économique des femmes et des jeunes filles à travers l'entrepreneuriat féminin et la consommation locale.