Navetanes / Zone 2 ODCAV Dakar : Le sous-préfet suspend les Navétanes suite à des scènes de violence.

Suite à la demi-finale emailée de violences à l’issue du match entre Pencum-Gueule Tapée et Mboti Pom (1-2) ce week-end, la décision du sous-préfet de Dakar, Djiby Diallo, ne s’est pas fait attendre.



En effet, suite à ces scènes de violences inouïes, le sous-préfet de Dakar, a purement et simplement décidé de suspendre les Navétanes dans la zone concernée. Par conséquent pas de finale dans la zone 2 de l’ODCAV de Dakar.



Une décision fortement contestée par les autorités de l’Odcav et celles de l’Oncav, précisément le président Amadou Kane qui a décidé de prendre le dossier à bras le corps. D’ailleurs, une rencontre est prévue entre les parties concernées à savoir le sous-préfet Djiby Diallo, les autorités de l’Odcav et de l’Oncav. Pour l’heure, toutes nos tentatives de joindre Amadou Kane, pour des informations complémentaires, sont restées vaines.



Pour rappel, les équipes appartenant à la zone 2 de l'Odcav, se sont affrontées à coups de pierre, causant d'énormes dégâts matériels (le centre de santé Elisabeth Diouf caillassé, plusieurs voitures et des biens publics démolis.)