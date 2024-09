Naufrage d'une pirogue sur l'île d'El Hierro : Le gouvernement autonome sollicite l'aide du gouvernement Espagnol et de l'UE

Quelques heures après le naufrage d'une pirogue Mauritanienne au large de l'île d'El Hierro, le gouvernement autonome des Îles Canaries a lancé un appel à l'aide au Gouvernement espagnol et à l'Union Européenne pour faire face à cette situation. "Nous sommes dans une situation de crise humanitaire en majuscule. Nous avons besoin d'aide, les Canariens ont besoin d'aide, ceux qui viennent chercher une vie meilleure ont besoin d'aide et nous ne pouvons plus supporter cette pression", ont déclaré devant les médias le président et le vice-président du gouvernement des Îles Canaries, Fernando Clavijo et Manuel Domínguez.

Pour le gouvernement Canarien, cette situation était prévisible, "malheureusement, comme nous savions que cela allait arriver et que nous avions prévenu, les choses vont mal tourner ", ont-ils lancé dans le journal La Provincia. Rappelons que la pirogue qui s'est renversée, ce samedi 28 septembre, avait quitté la ville de Nouadhibou en Mauritanie, il y a six jours. Elle avait à son bord 84 personnes, 27 survivants ont été enregistrés et 9 corps repêchés. Une cinquantaine de migrants sont portés disparus. Des recherches sont effectuées depuis ce matin par la Marine espagnole, ainsi que la garde civile.