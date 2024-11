Mystère sur la Corniche-Ouest : Quand 31 sachets de chanvre tombent d’une Peugeot en fuite en pleine nuit

Dans la nuit de jeudi à vendredi, un fait insolite a semé l’agitation sur la Corniche-Ouest de Dakar. Selon Libération, il est aux alentours de 1h45 du matin lorsqu’un appel parvient à la police, signalant un sac suspect qui serait tombé d’un véhicule en pleine course. Ce véhicule, identifié comme une Peugeot 307, roulait à vive allure au moment des faits.



Les policiers, arrivés sur place, découvrent rapidement le mystérieux sac blanc, solidement enveloppé dans une toile bleue et scotché avec minutie. En l’ouvrant, c’est la surprise : pas moins de 31 sachets de chanvre indien, chacun pesant entre 800 grammes et 1 kilogramme, s’y trouvent dissimulés.



À ce stade, l’identité des occupants du véhicule et leur destination restent inconnues, mais les forces de l’ordre ont ouvert une enquête. Les autorités cherchent activement à identifier les propriétaires de la Peugeot, ainsi que la provenance et la destination de cette cargaison illégale.