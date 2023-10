Musique : Sidy Diop rend Hommage à Momy Seck et Thione Ballago et leur dédie une chanson

Pas vraiment en bons termes avec le chanteur prodige de la famille Seck, en l’occurrence, Waly Ballago Seck, son frère et concurrent dans la musique sénégalaise, Sidy Diop, a pourtant tenu à rendre hommage aux proches récemment décédés du premier nommé. Ce Samedi, lors d’une soirée dansante qu’il animait au Monument de la renaissance, Sidy Diop a sorti une nouvelle chanson dans laquelle il a rendu un vibrant hommage à feu Thione Ballaga Seck, père de Waly et sa sœur Momy Seck décédée il y a quelques jours. Un beau geste qui a été salué et magnifié sur la toile ….