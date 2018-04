Mouvement d’humeur dans les prisons de Liberté 6 et Thiès : Les prisonniers de la Mac de Diourbel se joignent au mouvement

Les détenus de la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Diourbel ont décidé de se joindre au mouvement d’humeur de leurs camarades du Camp pénal de Liberté 6 et de la Mac de Thiès. Ils comptent entamer une grève de la faim, dès ce lundi 30 avril 2018, informe un communiqué de l'Association pour le Soutien et la Réinsertion Sociale des Détenus (ASRED).



Selon la même source, ces détenus dénoncent « les nombreux cas de décès en milieu carcéral inscrits sur le compte d’une mort naturelle, alors qu’ils sont dus à une négligence , l’incarcération de déficients mentaux qui devraient être internés dans des centres psychiatriques, les cas de torture que les gardes pénitentiaires infligent aux détenus et l’emprisonnement dans des cellules punitives et d’isolement, le sevrage brutal des toxicomanes incarcérés pour usage de drogue en lieu et place d’une prise en charge adéquate pour enrayer la dépendance, les longues détentions avant jugement, l’ouverture tardive des procès en appel pour les condamnés en première instance et enfin le dépassement de l’effectif carcéral de la prison qui favorise la promiscuité et le surpeuplement ».