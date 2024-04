Moustapha Guirassy : « Les sénégalais doivent s’inspirer du destin d’Ousmane Sonko et du Président Diomaye Faye »

Moustapha Guirassy s'est réjoui de la célébration de la fête de la Korité à la mosquée Massalikoul Djinane où il a célébré l’événement. En tant que nouveau ministre de l'Éducation nationale et proche collaborateur du président Bassirou Diomaye Faye, il a souligné l'importance pour les musulmans de profiter du mois béni du ramadan pour une introspection et cultiver la maîtrise de soi. « Le Sénégal a traversé des moments difficiles il y a quelques mois. Ce que j'en retiens, c'est que Dieu soutient ceux qui font preuve d'endurance et de résilience face à l'adversité. Si nous analysons attentivement ce qui s'est passé, ces événements vont au-delà des personnes du Premier ministre et du président... Les Sénégalais devraient s'inspirer du destin d'Ousmane Sonko et du Pr Diomaye », a-t-il souligné.