Moustapha Gaye, coach des « Lions » du basket : « J’ai fait des erreurs de Casting sur certains joueurs… On n’a pas fait le travail foncier qu’il fallait »

Appelé en catastrophe par Me Babacar Ndiaye, le président de la FSBB, pour remplacer Abdourahmane Ndiaye « Adidas » à la tête de la sélection masculine, Moustapha Gaye, aura fait des pieds et des mains pour tirer le maximum de ses douze « Lions » avec quelques semaines de préparation et un groupe constitué sur le fil. « Quand on m’a consulté pour prendre l’équipe, les objectifs ont été revus à la baisse, c’était l’une des conditions. À moins d’un mois du début de la compétition, il ne pouvait pas y avoir d’objectifs fixés dans cette coupe du monde. Je venais à peine de prendre les rênes de la sélection masculine, je retrouvais donc une nouvelle équipe, avec de nouveaux joueurs. On s’était mis d’accord avec la fédération de basket, que l’objectif était de participer à cette coupe du monde et d’en tirer le maximum d’enseignements pour en faire une préparation de l’Afrobasket masculin 2021. » Le timing était clairement trop juste pour le technicien Sénégalais qui n’a pas eu le temps de prendre ses marques encore moins de mettre sur pied une équipe compétitive.

Revenant sur la confection de la liste qu’il a dû livrer quasiment 24h après sa nomination. Tapha Gaye de préciser qu’il a dû faire avec le désistement déjà acté, de la star Gorgui Sy Dieng, écarter certains joueurs tandis que d’autres étaient rappelés in extremis : « Seul Gorgui Sy Dieng s’est désisté, il n’y a eu aucun autre désistement. Pour le reste, ce sont des choix de ma part d’écarter certains joueurs dont Youssoupha Fall, car j’ai jugé utile de travailler avec des joueurs qui avaient envie de jouer pour leur pays. Pour ce qui est de Gorgui Sy Dieng il nous a assuré qu’il sera avec nous lors des prochaines compétitions. Par contre il avouera avoir commis quelques erreurs lors de la confection de sa liste de douze Lions : « J’ai fait des erreurs de Casting sur certains joueurs… Il y a eu des erreurs de casting », concèdera-t-il.

Classé 30 / 32 nations, en Chine, en plus de cinq revers en autant de sorties, le coach se dit conscient que c’est un bilan mathématique peu reluisant. « On a eu 8 matches de préparation, ce qui est une excellente chose en soi. Le problème est qu’on n’a pas fait le travail foncier qu’il fallait faire avant de disputer les matches amicaux. Des joueurs tels que Xane D’Almeida, Hamady Ndiaye, Lamine Sambe ont à peine fait une semaine avec nous ici à Dakar. » C’est cet aspect qui justifie ce qui constitue une sorte de manquement sur la préparation des « Lions », selon lui.

Enfin, Tapha Gaye est également revenu sur ses relations avec le groupe, précisément avec son capitaine Maurice Ndour. D’après lui, ce dernier, a certes fait preuve d’abnégation pour l’équipe. Toutefois ceci n’aurait pas été complétement le cas du début à la fin de la compétition : « Il y’a eu l’épisode Maurice Ndour comme on peut l’appeler (Avant de quitter Dakar.) Lors de la coupe du monde tout le monde peut témoigner qu’il s’est donné pour l’équipe, au début. Mais cela n’a pas été le cas jusqu’au bout, il ne s’est pas comporté comme on l’aurait souhaité. C’est vrai que j’ai fait des erreurs de casting des joueurs et du leadership. C’est bien que cela nous arrive maintenant cela nous servira en vue de l’Afrobasket 2021. »