Moustapha Diop après le vote de son budget : « Notre ambition est d'implanter des PMI dans tout le territoire national »

À la fin du vote de son budget, le ministre du développement industriel et des petites et moyennes industries, après avoir remercié les parlementaires, a rappelé les urgences auxquelles son département fait face avec ce nouveau budget. L'un des chantiers, après la mise en place de la plateforme de Diamniadio qui a vu la participation du Sénégal à hauteur de 25 milliards de francs CFA, est la deuxième phase qui doit également être financée à hauteur de 60 milliards de francs CFA.



Le ministre Moustapha Diop a également reconnu l'importance des agropoles, surtout quand il s'agit d'avoir "la souveraineté alimentaire". Le ministre estime ainsi que ces agropoles seront d'ailleurs étendus dans tout le territoire national. D'ailleurs, renchérit Moustapha Diop, "le président est bien engagé à ce que le développement de l'agro-industrie soit une réalité", car avec la covid-19 et ses effets, ce secteur peut être revalorisé.



Un programme de développement des petites et moyennes industries va être également élaboré dans plusieurs parties du pays en tenant compte de leurs réalités et spécificités.