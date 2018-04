Moussa Fall, président de l'Aprodel : " Il y a un complot entre certaines sociétés civiles et une opposition désemparée..."

Recevant à Kaolack le Docteur Cheikh Kanté à l'occasion d'un rassemblement politique, le président du tout nouveau parti politique dénommé ''Alliance pour la promotion du développement local'' ( Aprodel), a demandé aux partis membres de la coalition Benno Bokk Yakaar de se remobiliser pour faire face à l'opposition. " Il faut que les partis de la mouvance présidentielle engagent la mobilisation. J'ai l'habitude de dire que nous avons le meilleur bilan de tous les temps. Ce que nous avons fait sur le plan social, aucun régime n'a réussi à le faire, notamment la baisse du loyer, la baisse de l'impôt sur les revenus etc. Le bilan du président Macky Sall est très riche sur tous les plans", a fait savoir Mr Fall devant le ministre en charge du suivi du Pse.

Dénonçant le comportement de l'opposition, le leader de l'Aprodel d'ajouter : " Nous avons en face une opposition très riche qui a les moyens de s'opposer. Nous avons des opposants qui ont des télévisions, des radios et autres supports médiatiques. En effet, il y a un complot me semble-t-il, entre certaines sociétés civiles et une opposition désemparée. Alors il faut qu'on puisse descendre sur le terrain et continuer à nous affirmer pour sensibiliser davantage les sénégalais".

À cet effet, l'Alliance pour la promotion du développement local compte prendre les devants. " Nous allons faire le tour du Sénégal pour porter ce combat et informer le peuple de ces acquis, c'est-à-dire du bilan du régime actuel. Nous devons nous rassembler autour du président Macky Sall parce que ce n'est pas un bilan simplement, la politique c'est aussi la mobilisation permanente des instances des partis politiques de la mouvance présidentielle", a-t-il conclu.