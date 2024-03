Mountaga Sy, DG PAD : « Tanger mer, ils sont en train de chercher des solutions pour utiliser le port de Dakar comme une solution »

Le port autonome de Dakar fête ses employés. C’est ce 07 mars qui est désormais fixé pour la circonstance. Aussi, cette journée est aussi celle des retraités de la boîte. Ainsi, en cette année 2024, ils sont 48 agents partis à la retraite. Occasion saisie par le directeur général du port de renseigner que « le port de Dakar est en avance de loin par rapport aux ports de la sous-région. Le port de Dakar a été qualifié comme étant la plateforme portuaire la plus sûre de la sous-région. Il collecte le maximum de trafic au détriment des ports de la sous-région », dit Mountaga Sy.





Et pour justifier ses propos, le DG informe que « la preuve, à Tanger mer, ils sont en train de chercher des solutions pour utiliser le port de Dakar comme une solution afin de résorber leur congestion. »





Toutefois, il est conscient que le port doit réhabiliter sa fonction d’acteur portuaire sur les autres segments : le segment container, le segment des cargaisons conventionnelles, mais aussi la liaison maritime Dakar-Gorée, la liaison Dakar-Ziguinchor. Donc tout part du port de Dakar et tout reviendra demain au port de Dakar. 95% de nos échanges extérieurs passent par le port. Nous allons faire un schéma intelligent d’éclatement du trafic au niveau du portefeuille portuaire national.



Devant le personnel venu dire au revoir à ces retraités, le directeur du port fait savoir que « nous avons évoqué la question de la stabilité du climat social. Le PAD est dans un défi majeur de renouvellement du personnel, mais aussi de s’adapter aux nouvelles techniques et méthodologies de gestionnaire portuaire ».