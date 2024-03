Mountaga Sy, DG PAD : « Le train va quitter DP World avec 20 conteneurs par jour »

À l’occasion de la cérémonie de présentation des vœux et de fête des retraités du port autonome de Dakar, le directeur général s’est réjoui de l’utilisation prochaine de la route ferroviaire pour acheminer les conteneurs à l’intérieur du pays. Mountaga Sy veut faire du train le moyen de convoiement des containers. Il estime que « ce sont les transports fluvial et maritime qui font développer l’économie mondiale. »





Sur ce, il note que le fait d'avoir 2000 camions par jour, qui quittent le port participe aux embouteillages à Dakar. Ainsi, la voie ferroviaire constitue la solution pour réduire les bouchons. « Il y a trop d’embouteillages à Dakar car 2000 camions quittent le port de Dakar par jour pour l’intérieur du pays et la sous-région. D’ici deux semaines, le train va quitter DP World avec 20 conteneurs par jour pour desservir l’intérieur du pays. L’objectif, c’est 10 trains par jour », se projette Mountaga Sy.