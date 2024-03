Mouhamadou Makhtar Cissé, nouveau MINT : "Nous sommes infiltrés par des inconnus"

Prenant le pouvoir du ministère de l' intérieur, Makhtar Cissé s'est adressé à la population. Le tout nouveau patron de l'administration et de la police nationale renseigne que le Sénégal est infiltré par des inconnus.

" Nous sommes infiltrés par des inconnus. La sécurité est du domaine personnel. Chacun de nous doit s'investir pour l'instauration et la consolidation de la sécurité" informe le nouveau ministre de l'intérieur.



Cependant, il renseigne sans aller dans les détails pour la population qu'il invite " si vous voyez des comportements et des individus inconnus et suspects, signalez les aux autorités. Ils attendent une brèche pour mettre en œuvre leur entreprise" conclut Makhtar Cissé.