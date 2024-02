Motion de soutien au Président Macky Sall et à Amadou Bâ : Les militants et sympathisants de BBY/P.A en bouclier autour de leurs porte-étendards

Au moment où leur leader, chef de parti Macky Sall, ainsi que son Premier ministre et candidat de la majorité présidentielle sont attaqués dans un contexte politique agité, les militants et sympathisants des Parcelles Assainies haussent le ton. Par une motion de soutien lors de l’assemblée générale du comité électoral qui s’est tenue ce mardi 20 à la Maison des Parcellois, ils ont réitéré leur engagement auprès du Président Macky Sall et d’Amadou Ba, candidat de la majorité.







Ils considèrent que la situation nationale préoccupante marquée par une tension politique extrême et l’attachement du président de la République et du Premier ministre Amadou Ba à « l’intégrité des mécanismes qui encadrent le processus électoral » en suspendant à la veille de la campagne sont des facteurs suffisamment illustratifs pour faire cette motion de soutien.







Considérant la posture remplie de sagesse et de grandeur du président de la République et du Premier ministre Amadou Ba face à un acharnement médiatique inouï, de leur attachement aux principes de la légalité institutionnelle et républicaine en acceptant de faire exécuter pleinement la décision du Conseil constitutionnel ayant annulé le report des élections, preuve de la vitalité de notre démocratie et de l’impossibilité matérielle de tenir des élections le 25 février prochain, les militants et sympathisants de Benno des Parcelles Assainies manifestent leur solidarité au Président de la République et au Premier Ministre Amadou Ba. Ils encouragent également ces consultations de toutes les forces vives de la nation pour travailler à ramener un climat de paix et de sérénité et réaffirment que « Amadou Ba est le seul et unique candidat de la coalition BBY ».