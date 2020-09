Mort de Ndiaga Samb : Les véritables circonstances du drame survenu à Elbeuf...

Quelques 48 heures suite au décès en France du ressortissant Sénégalais, Ndiaga Samb, ce dimanche, de nouveaux éléments ont été décelés. En effet, conformément aux témoignages recueillis dans un premier temps par la rédaction, tout serait partie d’une attaque de supporters parisiens qui auraient ouvert le feu sur un groupe de marseillais, aux alentours du parc du prince, tuant le jeune Sénégalais.



Toutefois, après plusieurs vérifications et diverses sources interrogées, il semblerait que les circonstances qui ont conduit à la mort de l’éducateur sportif soient différentes de la première version livrée par certains de ses proches. À en croire certains medias Français, dont Libération qui a convoqué des sources officielles, Ndiaga Samb a été retrouvé mort, le dimanche 13 septembre, poignardé dans un appartement à Elbeuf. Donc loin du parc des princes comme annoncé et pas forcément lié au match entre le PSG – OM.



Selon la même source, deux personnes ont déjà été interpellées dans le cadre de cette affaire. Il s’agit d’une mineure de 17 ans et d’un homme âgé de 37 ans. Mieux, Libération qui suit de près cette affaire de préciser que la mineure a été mise en examen pour homicide involontaire et placée en garde-à-vue. Une source proche de la famille de révéler qu’une autopsie est en cours. Les conclusions de l’enquête devraient nous édifier un peu plus sur la mort tragique de Ndiaga Samb.