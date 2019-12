Mort accidentelle à Hamady Ounaré : Le Maire Amadou Samba Kane à Padalal pour les condoléances

La commune de Hamady Ounaré dirigée par son maire Amadou Samba Kane et non moins Directeur général de la Lonase, est affectée par un immense chagrin avec le décès accidentel de Mme Dianga Kassé causé par le commandant du poste de gendarmerie de Ndendory . Face à la furie des jeunes, les autorités administratives locales et la gendarmerie ont usé de beaucoup de diplomatie et de sagesse pour calmer cette vindicte populaire qui s’annonçait. Elles ont longuement négocié avec les principaux responsables et parents de la défunte. Mr Kane, qui est revenu de son voyage à l’étranger, a tenu à se déplacer chez la défunte à Padalal pour présenter ses sincères condoléances à la famille éplorée et à toute la communauté en sa qualité de père, oncle et maire de la commune. Il était accompagné d’une forte délégation de Ounaré composée de Moussa Sarr 2 eme adjoint au maire, Demba Diongue Secrétaire municipal, Abdoul Daff conseiller spécial du DG de la Lonase, Ousmane Dème frère du DG, Doro Sy et Souleymane Mbow.

« La volonté divine est au-dessus de nos volontés. Les collectivités locales entretiennent de bonnes relations avec les forces de l’ordre. Mais soyez assurés que vous pouvez compter sur notre soutien pour que justice soit faite », dira-t-il.

A Padalal, M. Sohibou Kassé père de la défunte et Ibrahima Thiam le porte-parole de la famille ont remercié et loué la générosité du maire, DG de la Lonase. Ils s’en tiennent à la volonté divine car perdre un être cher surtout dans ces circonstances est pénible. Mr Kane a remis une enveloppe financière à la famille. L’émotion était tellement grande que l’assistance n’a pas pu se retenir. Les cris et pleurs fusaient de partout. Mr le maire a aussi rencontré les parents de la défunte résidant à Ounaré...