Monseigneur Martin Boucar Tine, Evêque de Kaolack à Khalifa Sall : « Nous devons tourner la page dans la vérité et la justice...»

L’ancien maire de Dakar qui est actuellement en tournée dans la commune de Kaolack pour rendre visite aux foyers religieux, a été reçu ce matin par l’évêque de l’église de Kaolack, à savoir Monseigneur Martin Boucar Tine.



Ce dernier a ainsi exprimé toute sa gratitude de recevoir la délégation de l’ancien édile de Dakar et manifesté sa satisfaction par rapport à sa libération. « Votre présence ici traduit la réponse positive à nos prières. Vous êtes témoin en son temps de l’engagement au nom de l’église et au nom de sa propre personne de son éminence. Au nom de l’église pour la justice et la droiture. Je crois que c'est cet engagement-là qui continue aujourd’hui. Voila pourquoi, nous vous disons notre gratitude et notre merci…", a déclaré d'emblée l'évêque de Kaolack.



Avant de poursuivre. " C’était notre souhait et notre prière à nous tous qu’un jour justice soit faite. Et que votre présence aujourd’hui parmi nous soit une réalité et nous disons merci pour ces pas de paix, d’amitié et de reconnaissance. Merci pour avoir choisi de passer en premier lieu chez nous, nous sommes une minorité, mais fiers de cette minorité. Nous sommes là et nous sommes au service de notre peuple sans distinction aucune. Et cela est très important pour nous. Vous avez dit une chose très importante « savoir tourner la page ».

Notre livre comme tel, on peut dire que c’est un livre que nous écrivons, parfois nous écrivons une page et cela ne nous plait pas, on barre et on tourne la page, on ne s’arrête pas. Il y a parfois aussi des pages qu’on écrit dans la douleur, dans la difficulté mais cela fait partie de notre livre, notre existence. On tourne la page et on avance dans la sérénité. Mais je voudrais dire aussi que tout en tournant la page, nous devons la tourner dans la vérité et la justice… », a-t-il indiqué.