Mohamed Salah élu Footballeur Africain BBC de l'année 2017

"Je suis très heureux de gagner ce prix", a déclaré le joueur de 25 ans à BBC Sport.

"C'est toujours un sentiment spécial quand on gagne quelque chose. On sent qu'on a eu une bonne année, alors je suis très heureux. Je voudrais aussi gagner l'an prochain ! "

Salah, meilleur buteur Premier League avec 13 buts, a connu une année exceptionnelle pour le club et pour son pays.

Au début de l'année 2017, il a mené son équipe, les Pharaons d'Egypte, arrivés deuxième à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2017).

Plus tard dans l'année, l'attaquant rapide a participé aux sept buts qui ont mené les Pharaons à leur première Coupe du Monde depuis 1990. Participant à deux d'entre eux et marquant cinq autres, y compris le penalty contre le Congo qui les a qualifiés pour la Russie.

"Je veux être le meilleur égyptien de tous les temps, donc je travaille dur", a ajouté Mohamed Salah. L'International est devenu le troisième égyptien à remporter le prix, et le premier depuis 2008.

De performances en performances

Les performances de Salah ont été aussi impressionnantes que celle de son pays.

En Italie, il a marqué 15 buts et en a récolté 11 autres en aidant Roma à terminer deuxième en Serie A, sa meilleure ligue en sept ans, avant de rejoindre Liverpool et de marquer 13 fois dans ses 16 premiers matches de championnat.

"Je voudrais remercier mes coéquipiers (Liverpool) et j'ai aussi fait une bonne saison avec Roma, je dois donc remercier mes coéquipiers et mes coéquipiers dans l'équipe nationale", a déclaré Salah.

"Montrer à tout le monde mon football"

"Depuis que je suis ici, je voulais travailler dur et montrer à tout le monde mon football. Je voulais revenir en Premier League depuis que je suis parti, donc je suis très content. "

Salah a pris d'assaut la Premier League cette saison, contrairement à un passage moins impressionnant dans la division avec Chelsea entre 2014-15.

"C'est bien mérité", a déclaré l'entraîneur de Liverpool Jurgen Klopp, qui a remis le trophée au joueur de l'académie d'entraînement Melwood du club.

"Je suis une personne vraiment chanceuse. J'ai eu l'opportunité de travailler avec quelques joueurs exceptionnels et je suis heureux que ce soit maintenant avec Mo.

«Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est encore jeune, il peut encore progresser, il a beaucoup de potentiel. C'est un grand plaisir, pour être honnête, de travailler avec lui. "

Salah ajoute maintenant son nom à une liste de légendes africaines, telles qu'Abedi Pelé, George Weah, Jay-Jay Okocha et Didier Drogba, pour avoir remporté le trophée du Footballeur Africain BBC de l'Année.

"Je suis très heureux d'être comme eux en remportant ce prix", a déclaré l'Egyptien, qui suit son compatriote Mohamed Barakat (2005) et le légendaire Aboutreika (2008) en recevant le trophée.

Vainqueurs du trophée du Footballeur Africain BBC de l'Année:

2016: Riyad Mahrez (Leicester City & Algerie)

2015: Yaya Toure (Manchester City & Côte d'Ivoire)

2014: Yacine Brahimi (Porto & Algerie)

2013: Yaya Toure (Manchester City & Côte d'Ivoire)

2012: Chris Katongo (Henan Construction & Zambie)

2011: Andre Ayew (Marseille & Ghana)

2010: Asamoah Gyan (Sunderland & Ghana)

2009: Didier Drogba (Chelsea & Côte d'Ivoire)

2008: Mohamed Aboutrika (Al Ahly & Egypte)

2007: Emmanuel Adebayor (Arsenal & Togo)

2006: Michael Essien (Chelsea & Ghana)

2005: Mohamed Barakat (Al Ahly & Egypte)

2004: Jay-Jay Okocha (Bolton & Nigeria)

2003: Jay-Jay Okocha (Bolton & Nigeria)

2002: El Hadji Diouf (Liverpool & Senegal)

2001: Sammy Kuffour (Bayern Munich & Ghana)

2000: Patrick Mboma (Parma & Cameroun)