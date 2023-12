Modernisation de l’état civil: « 2325 agents formés, 613 officiers d’état civil, 613 archivistes et 813 auxiliaires… » (Modou Diagne Fada)

Sous la présidence du ministère des collectivités territoriales, de l’aménagement et du développement des territoires, l’ouverture officielle de la 1ère édition du Symposium international des pays de l’Afrique francophone sur l’état civil s’est tenue ce matin à Dakar. Un honneur pour le Sénégal, à travers son expérience dans la gouvernance de l’état civil et qui a accueilli les pays africains parlant la même langue officielle, pour débattre et procéder à des échanges d’expériences dans le domaine de la modernisation de l’état civil. L’occasion pour le ministre Modou Diagne Fada, de soulever les pas fait par le Sénégal notamment son partenaire privilégié, l’Union Européenne, dans le domaine de la gouvernance et la digitalisation du système d’enregistrement d’actes civils qui en sont actuellement à plus de 20 millions.







À travers cette sratégie d’amélioration de la gouvernance de l’état civil budgétisée autour de 68 milliards, le ministre des collectivités territoriales note entre autres « l’amélioration du cadre législatif la formation du personnel avec plus de 2325 agents formés, 613 officiers d’état civil, 613 archivistes et 825 auxiliaires. Le renforcement de capacité des acteurs et les structures impliquées dans la gestion des frais d’état civil sans oublier, l’amélioration de l’offre de service et la sécurisation et le financement.











Cheikh S. FALL