Mode de scrutin du président de la FSF : Abdoulaye Thiam alerte : « Si les gens savaient ce que la FIFA veut faire... »

Au moment où la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) est plongée dans une polémique relative à l'organisation de la prochaine assemblée générale ordinaire, prévue ce samedi 13 juillet, avec le collectif des clubs amateurs qui pointe un doigt accusateur en direction du comité exécutif et du président de la FSF, Abdoulaye Thiam a tenu à alerter. "Si les gens savaient ce que la FIFA veut faire...", a-t-il déclaré.



En effet, Abdoulaye Thiam, le président de l'Association Nationale de la Presse Sportive (ANPS), estime que : "si les gens savaient ce que la FIFA veut faire, je vous assure que ce débat allait être clos." Selon lui, "la FIFA ne veut plus qu'on fasse une élection aussi longue qui dure presque 24 heures... chaque président de club vient, et prend la parole pendant des minutes, et on reprend le même processus. C'est fastidieux ! "



Comparant avec les assemblées générales d'autres instances, Abdoulaye Thiam souligne : "Vous suivez l'assemblée générale de la CAF, celui de la FIFA et celui du CIO où est-ce que vous avez vu une assemblée générale qui dure 24 heures ? Néanmoins, moi je trouve que le modèle qu’on a est beaucoup plus démocratique, mais la FIFA ne veut plus de ça."



Selon lui, "la Fifa voudrait qu'on fasse l’Ag elective par collège. Par exemple que la ligue professionnelle ait une seule personne qui va parler pour l'ensemble des 28 clubs de la ligue. Même chose pour la ligue amateur pour qu'il y ait une personne désignée pour se prononcer au nom de 300 voire 500 clubs. Or, dans la gestion du football sénégalais, chaque club que vous soyez de Matam, Niaguisse etc, a le droit de prendre la parole. Je trouve que c'est plus démocratique. Sauf que la FIFA ne veut pas de ça." Heureusement, de ce que j'en sais, la Fédération Sénégalaise de Football veut que ça reste inchangé », a-t-il indiqué.