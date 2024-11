Miss Littérature Sénégal 2024 : Dix candidates en finale pour devenir l'Ambassadrice Littéraire du Sénégal au Bénin

Ce 12 novembre, le Centre Culturel Blaise Senghor de Dakar a accueilli la présélection du concours Miss Littérature 2024. Cet événement, qui mêle beauté et littérature, marque un moment de célébration de la culture littéraire et de la créativité des jeunes femmes sénégalaises. Dans une ambiance festive et inspirante, dix candidates ont été retenues pour représenter le Sénégal lors de la finale nationale, prévue le 18 décembre.



La gagnante portera les couleurs du pays lors du concours international de Miss Littérature qui se tiendra au Bénin en 2025.



Le concours Miss Littérature se distingue par son approche unique. Contrairement aux concours de beauté classiques, ce rendez-vous met en avant le talent littéraire des candidates, qui doivent démontrer non seulement leur aisance scénique, mais aussi leur capacité à défendre un texte littéraire original. Cette initiative vise à encourager les jeunes à s’intéresser à la littérature, tout en offrant aux participantes une plateforme pour exprimer leurs idées et défendre leur culture à travers les mots.



Pour la présélection sénégalaise, les participantes ont été invitées à présenter des textes sur des thèmes variés. L’occasion pour le public et le jury de découvrir de jeunes talents qui osent s’affirmer et aborder des sujets souvent audacieux.



Une compétition intense au Centre Culturel Blaise Senghor



Durant cette présélection, les candidates se sont succédées devant un jury composé d’auteurs, d’éditeurs et de figures de la culture sénégalaise. Chaque prestation, alliant expression orale, présence scénique et qualité littéraire, a captivé un public venu nombreux pour l’événement. Le choix des dix finalistes n’a pas été facile, tant le niveau était élevé et la diversité des styles marquée.



Les dix candidates sélectionnées auront désormais quelques semaines pour peaufiner leurs interventions en vue de la finale nationale, qui se tiendra le 18 décembre prochain. La candidate qui l’emportera lors de cette soirée décisive aura l’honneur de représenter le Sénégal au concours Miss Littérature International au Bénin en 2025, aux côtés de participantes venues d’autres pays africains.



Le concours Miss Littérature International, qui aura lieu au Bénin en 2025, réunira les lauréates nationales d’une dizaine de pays africains. À travers des épreuves littéraires, oratoires et culturelles, les participantes devront montrer leur engagement pour la littérature et leur capacité à sensibiliser sur des enjeux de société. Le Sénégal, connu pour sa riche tradition littéraire, sera donc représenté par l’une de ces dix jeunes femmes, qui portera fièrement les valeurs de la culture sénégalaise...