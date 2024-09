Mise en service réseau du électrique à Keur Bamba (Ndiébel) : Le maire Dame Bèye Bâ lance un cri du cœur aux nouvelles autorités

En l’espace de deux ans, la commune de Ndiébel vient d'enregistrer la mise en service du réseau électrique de son 10ème village (Keur Bamba). Cette réalisation est rendue possible grâce au soutien du dg sortant de la Senelec, Papa Demba Bitèye et du tout nouveau dg de la Senelec, Papa Toby Gaye.

Selon l'édile de la commune de Ndiébel, Dame Bèye Bâ, "ceci montre que l’État est une continuité. » Il a tenu à lancer un appel au nouveau régime afin qu'il « finalise les projets en cours (Best et Pades). Nous ne devons pas nous focaliser sur ce qui peut nous diviser, mais sur ce qui nous lie, c'est-à-dire sur l'intérêt supérieur de la nation. J'invite le PR Diomaye et son PM Sonko à renforcer leur soutien aux communes du département car le développement, c'est à la base d'abord », fait-il savoir. À ce titre, dira-t-il, j’espère que le PM, Ousmane Sonko va donner une place importante au développement des communes dans sa déclaration de politique générale. Et d'ajouter : « Nous invitons les autorités à accélérer le bitumage de la route Sibassor-Dya qui va permettre de désenclaver notre localité et booster l'économie de la zone. Je l'ai en vain rappelé à l'ancien président. » Interpellé sur le bilan du nouveau locataire du palais, le maire est d’avis « qu'il est trop tôt pour évaluer le nouveau régime. Je vais leur laisser le temps de dérouler leurs programmes avant de faire un bilan à mi-parcours de leur projet de développement. Après la déclaration de politique générale du PM, nous saurons ce qui a été prévu pour les communes du monde rural, dans le domaine de la pêche, de l'agriculture, de l’employabilité des jeunes. » Poursuivant, Dame Bèye Bâ lance un cri du cœur en direction des nouvelles autorités tout en déplorant la situation qui prévaut à l'hôpital de Kaolack entre autres. « Nous sollicitons le bitumage des pistes Sibassor-Dya, Lamarang-Ndiédiène-Ndoffane pour l’essor économique de la zone en plus et l’érection de nouveaux commissariats et postes de gendarmerie pour la sécurité des populations », a-t-il fait remarquer...