Mise en place d’une fédération Sénégalaise de lutte: le processus électoral suspendu !

La direction générale des sports du ministère de la jeunesse des sports a annoncé ce jeudi la suspension du processus électoral jusqu’à nouvel ordre. Elle estime nécessaire d'assurer la transparence et la légitimité du processus électoral.







La Direction rappelle que dans le cadre de l'organisation de l'Assemblée générale élective de la Fédération Sénégalaise de Lutte (FSL), la liste provisoire des associations habilitées à voter fait l'objet de contestations de la part de certains acteurs de la lutte.







Ainsi, à travers cette mesure, les services du Ministère de la Jeunesse et des Sports mèneront une vérification approfondie des affiliations des associations aux niveaux national et déconcentré en rapport avec les comités régionaux de gestion de la lutte. Par ailleurs, une commission électorale autonome sera mise en place pour organiser l'Assemblée générale élective de la Fédération en toute impartialité et un nouveau chronogramme sera communiqué à l'ensemble des parties prenantes dans les meilleurs délais.

