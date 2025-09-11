Mise en place d’une fédération Sénégalaise de lutte: le processus électoral suspendu !


Mise en place d’une fédération Sénégalaise de lutte: le processus électoral suspendu !

La direction générale des sports du ministère de la jeunesse des sports a annoncé ce jeudi la suspension du processus électoral jusqu’à nouvel ordre. Elle estime nécessaire d'assurer la transparence et la légitimité du processus électoral. 

 

La Direction rappelle que dans le cadre de l'organisation de l'Assemblée générale élective de la Fédération Sénégalaise de Lutte (FSL), la liste provisoire des associations habilitées à voter fait l'objet de contestations de la part de certains acteurs de la lutte.

 

Ainsi, à travers cette mesure, les services du Ministère de la Jeunesse et des Sports mèneront une vérification approfondie des affiliations des associations aux niveaux national et déconcentré en rapport avec les comités régionaux de gestion de la lutte. Par ailleurs, une commission électorale autonome sera mise en place pour organiser l'Assemblée générale élective de la Fédération en toute impartialité  et un nouveau chronogramme sera communiqué à l'ensemble des parties prenantes dans les meilleurs délais.



Jeudi 11 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Mondial-2026: le Cap-Vert, tombeur du Cameroun, fait un grand pas vers une qualification historique

Mondial-2026: le Cap-Vert, tombeur du Cameroun, fait un grand pas vers une qualification historique - 09/09/2025

Mondial 2026: Le Sénégal mené 2-1 à la mi-temps, voit ses chances de qualification au Mondial 2026 compromises

Mondial 2026: Le Sénégal mené 2-1 à la mi-temps, voit ses chances de qualification au Mondial 2026 compromises - 09/09/2025

Congo vs Sénégal: Pape Thiaw dévoile un onze (11) un peu remanié, avec trois changements

Congo vs Sénégal: Pape Thiaw dévoile un onze (11) un peu remanié, avec trois changements - 09/09/2025

Terreur à Kinshasa : les supporters sénégalais pris pour cible lors du choc contre la RDC

Terreur à Kinshasa : les supporters sénégalais pris pour cible lors du choc contre la RDC - 09/09/2025

Match Sénégal/RDC : Le PR Diomaye Faye formule des prières et encouragements aux Lions de la Téranga

Match Sénégal/RDC : Le PR Diomaye Faye formule des prières et encouragements aux Lions de la Téranga - 09/09/2025

Création d'une Fédération Sénégalaise de Lutte : Des candidats dénoncent des irrégularités dans la liste électorale

Création d'une Fédération Sénégalaise de Lutte : Des candidats dénoncent des irrégularités dans la liste électorale - 08/09/2025

"‘L’élite n’est pas un jeu d’enfant !" Bara Thiam (1er Vice président de la fédération sénégalaise d'Athlétisme du Sénégal) interpelle l’État après le cri de détresse des athlètes - 08/09/2025

RDC vs Sénégal/ Kalidou Koulibaly donne déjà le ton : « Ce sera une guerre »

RDC vs Sénégal/ Kalidou Koulibaly donne déjà le ton : « Ce sera une guerre » - 08/09/2025

Cinéma : Mar Sow alias King ToRoDo lance son long-métrage « Sacrifice », un hommage vibrant aux femmes

Cinéma : Mar Sow alias King ToRoDo lance son long-métrage « Sacrifice », un hommage vibrant aux femmes - 07/09/2025

Dakar s’embrase : Le Jant Beats Festival annonce une révolution culturelle et solidaire

Dakar s’embrase : Le Jant Beats Festival annonce une révolution culturelle et solidaire - 07/09/2025

Victoire du Sénégal contre Soudan : Pape Thiaw se projette déjà sur le choc contre la RDC

Victoire du Sénégal contre Soudan : Pape Thiaw se projette déjà sur le choc contre la RDC - 06/09/2025

RD Congo- Sénégal : au-delà de la qualité, l’émotion comme clé du succès.

RD Congo- Sénégal : au-delà de la qualité, l’émotion comme clé du succès. - 06/09/2025

Krépin Diatta lance le défi : « Le Sénégal va renverser le Congo et poursuivre sa route ! »

Krépin Diatta lance le défi : « Le Sénégal va renverser le Congo et poursuivre sa route ! » - 06/09/2025

Pape Guèye : « L’objectif était de prendre trois points, maintenant place à la bataille finale contre la RDC »

Pape Guèye : « L’objectif était de prendre trois points, maintenant place à la bataille finale contre la RDC » - 06/09/2025

Moussa Niakhaté promet la guerre : « On va conquérir le Congo pour viser le titre ! »

Moussa Niakhaté promet la guerre : « On va conquérir le Congo pour viser le titre ! » - 06/09/2025

Sénégal vs Soudan : Pape Thiaw sort un Onze de Feu avec Mané, Dia et Ndiaye pour écraser les Crocodiles

Sénégal vs Soudan : Pape Thiaw sort un Onze de Feu avec Mané, Dia et Ndiaye pour écraser les Crocodiles - 05/09/2025

Messi vers ses adieux en Argentine ? L’émotion envahit Scaloni et la presse

Messi vers ses adieux en Argentine ? L’émotion envahit Scaloni et la presse - 05/09/2025

Benjamin Feindouno, frère de Pascal, retrouvé mort… le corps en état de décomposition

Benjamin Feindouno, frère de Pascal, retrouvé mort… le corps en état de décomposition - 04/09/2025

Sponsoring : Le Real Madrid et Afrika Banque scellent un partenariat stratégique pour l’Afrique de l’Ouest

Sponsoring : Le Real Madrid et Afrika Banque scellent un partenariat stratégique pour l’Afrique de l’Ouest - 03/09/2025

El Hadji Malick : « Le Soudan est un piège, mais le Sénégal est prêt à tout écraser… »

El Hadji Malick : « Le Soudan est un piège, mais le Sénégal est prêt à tout écraser… » - 02/09/2025

Un vent de fraîcheur à la Tanière : Moustapha Mbow prêt à apprendre, mais surtout à triompher

Un vent de fraîcheur à la Tanière : Moustapha Mbow prêt à apprendre, mais surtout à triompher - 02/09/2025

Transfert officiel/ Aliou Thiaré rejoint le Dynamo Kiev et compte relever un grand défi à 22 ans

Transfert officiel/ Aliou Thiaré rejoint le Dynamo Kiev et compte relever un grand défi à 22 ans - 02/09/2025

DÉSORMAIS OFFICIEL / Nicolas Jackson va jouer au Bayern Munich.

DÉSORMAIS OFFICIEL / Nicolas Jackson va jouer au Bayern Munich. - 02/09/2025

Mercato / M'Baye Niang signe à Gençlerbirligi, promu en Süper Lig

Mercato / M'Baye Niang signe à Gençlerbirligi, promu en Süper Lig - 02/09/2025

Habib Diallo/ Retour au FC Metz

Habib Diallo/ Retour au FC Metz - 31/08/2025

Inquiétude autour d’Ismaïla Sarr à quelques jours du choc Sénégal–RDC… Il s'est tenu la cuisse

Inquiétude autour d’Ismaïla Sarr à quelques jours du choc Sénégal–RDC… Il s'est tenu la cuisse - 31/08/2025

CAS NICOLAS JACKSON- Retournement de situation - Chelsea retient son joueur

CAS NICOLAS JACKSON- Retournement de situation - Chelsea retient son joueur - 30/08/2025

Nécrologie : Décès de Robert Diouf, ancienne gloire de la lutte traditionnelle

Nécrologie : Décès de Robert Diouf, ancienne gloire de la lutte traditionnelle - 29/08/2025

CHAN 2025 : Le Sénégal se console avec le bronze face au Soudan

CHAN 2025 : Le Sénégal se console avec le bronze face au Soudan - 29/08/2025

Élection à la FSF : Le recours de Mady Touré déclaré irrecevable

Élection à la FSF : Le recours de Mady Touré déclaré irrecevable - 29/08/2025

RSS Syndication