Ministère du commerce : Les 4 principes de Serigne Guèye Diop pour réussir sa mission

La rigueur aussi, est un élément essentiel car elle garantit une exécution efficace de la mission et la réalisation des objectifs fixés. En respectant strictement les processus et les procédures établis, les fonctionnaires pourront assurer une gestion transparente et équitable des activités. La rigueur, selon le successeur de Abdou Karim Fofana, permet également de maintenir la fiabilité des données et des informations, pour assurer la bonne marche des affaires du pays. En fin de compte, la rigueur induit une meilleure gouvernance et contribue à renforcer la confiance des citoyens et des partenaires commerciaux dans le ministère.



Le travail du nouveau ministre se fera également avec une reddition des comptes qui est essentielle pour assurer la transparence et la responsabilité dans l'exécution de la mission. « Les responsables devront justifier leurs actions et présenter des résultats afin de garantir que les ressources publiques sont utilisées de manière efficace et efficiente. Cela favorise également une culture de performance et d'amélioration continue, aidant ainsi le ministère à atteindre ses objectifs et à répondre aux attentes des sénégalais » déclare le ministre entrant. Enfin, le travail en équipe avec les services et l’ecosystème économique local sera de mise pour déployer une stratégie qui répondra au besoin de tous les sénégalais.

Pour le nouveau ministre du commerce, de la consommation et des Petites et Moyennes Entreprises (PME), l’objectif est de réaliser une véritable révolution industrielle sur l’ensemble des 46 départements du Sénégal afin d’exploiter pleinement les potentialités de la nation et pour le plus grand bénéfice des populations.Dans le cadre de son plan d'action pour le développement de l'industrie sénégalaise, le ministre entrant veut adopter une méthode de travail basée sur les 4 principes suivants. D’abord, l’écoute. Il faudra dans un premier temps effectuer un état des lieux complet, conduire des enquêtes internes, analyser les données, les avis et les recommandations afin de mieux comprendre les défis auxquels est confronté le ministère. Cette démarche permettra d’obtenir les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées et mettre en place des actions efficaces. En s'appuyant sur ces analyses, le nouveau ministre pourra mieux définir sa mission, améliorer ses performances et atteindre les objectifs fixés, garantissant ainsi une gestion efficace et une gouvernance transparente.