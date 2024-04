Ministère de la santé : Inconnu du grand public, le Pr Ibrahima Sy débarque dans le nouveau gouvernement

Il fait partie des nouvelles têtes qui sont apparues dans le nouvel attelage gouvernemental. Enseignant-chercheur en Géographie de la Santé à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, il a été nommé nouveau ministre de la Santé et de l'Action sociale ce vendredi. Une petite surprise dans la composition gouvernementale du président Bassirou Diomaye Faye. Le professeur Sy qui est également membre du parti politique "Pastef" a obtenu son doctorat en Géographie de la Santé, avec une spécialisation en Environnement et Santé dans les espaces urbains au Sénégal, à l'Université Louis Pasteur de Strasbourg, en France, en 2006.



D’après nos recherches, en sa qualité de coordinateur, il a piloté le Programme Majeur Recherche-Développement du Centre de Suivi Ecologique (CSE) de janvier 2016 à juin 2017. Il a également dirigé plusieurs projets de recherche portant sur les enjeux et les défis de l'urbanisation, de l'eau, de l'assainissement et de l'environnement en plus d’être l'auteur et le co-auteur de nombreuses publications scientifiques dans des domaines de recherche tels que la problématique de l'eau, l'assainissement de l'environnement, l'épidémiologie spatiale, le changement climatique, la santé urbaine et la gouvernance du système de santé. Un profil intéressant…