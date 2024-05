Microfinance /Appui des systèmes financiers décentralisés : Les assurances du ministre Alioune Dione.

Le ministre de la microfinance, de l’économie sociale et solidaire, le Dr Alioune Dione a reçu en audience le Bureau de l'Association professionnelle des Systèmes financiers décentralisés (AP/SFD), ce Mardi 21 Mai à la sphère ministérielle de Diamniadio.

La rencontre a permis au ministre d'entrer en contact direct avec les membres de l'AP/SFD, les écouter et recueillir leurs doléances afin de nouer avec eux une collaboration pour mettre en œuvre les orientations du chef de l'État et de son Premier ministre. "Mon département veillera à ce que l'impact de la microfinance soit ressenti au niveau des populations” a-t-il assuré, poursuivant que pour cela, “nous travaillerons à la rationalisation des ressources et à l'harmonisation des interventions afin que la microfinance soit bien articulée à l'économie sociale et solidaire, qui doit être une niche de création d'emplois", a déclaré Alioune Dione aux membres de l'AP/SFD. Ainsi, ajoute-t-il, "il est attendu le renforcement de vos interventions dans l'accompagnement des politiques publiques dont l'objectif est de mettre la microfinance au service de l'Économie Sociale et Solidaire."



Selon toujours le ministre, l'accompagnement plus rapproché des SFD dans le processus de développement de nouveaux produits et services financiers tels que la micro assurance, la finance islamique et la finance digitale, constitue également un enjeu important de son Département. "Le développement d'approches plus adaptées aux cibles, en mettant en exergue l'innovation technologique qui offre de réelles opportunités pour élargir l'accès aux services financiers et répondre aux exigences nouvelles et aux nouveaux besoins de la partie la plus vulnérable de la population qui nous intéresse particulièrement", a fait savoir le ministre Alioune Dione lors de la rencontre, confirmant sa disponibilité et son engagement à rester à leurs côtés pour maintenir les acquis et le soutien actif de l'État, dans les perspectives qui s'ouvrent à nous tous, pour la concrétisation des orientations du Projet au grand bénéfice des sénégalais.