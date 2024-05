Microfinance : 49 acteurs engagés dans l'économie sociale solidaire ont reçu leurs agréments

Au total, 49 acteurs de l'économie sociale solidaire ont reçu leurs agréments ce Jeudi, des mains du ministre Alioune Dione à Diamniadio. Selon ce dernier, l'obtention de ce document ouvre des portes à de multiples avantages, notamment l'accès aux institutions de financement et garantit l'accès aux institutions en charge de la protection sociale et une mise en place des régimes fiscaux et économiques incitatifs.



"Aujourd'hui nous allons agréer 22 sociétés coopératives agricoles, 22 entreprises sociales et 2 associations soit 49 acteurs de l'économie sociale et solidaire. Cette cérémonie qui a pour objet la remise des agréments aux acteurs de l'économie sociale et solidaire au titre de l'année 2024, marque le début d'un processus de formalisation et d'accompagnement des acteurs de l'économie sociale par mon département", a fait remarquer le ministre de la microfinance, poursuivant qu'à la différence des financements passés, "les nouveaux paradigmes pour le financement de la production par les structures du ministère de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire seront basés sur une identification claire des objectifs visés des résultats attendus et de l'impact immédiat.



Le tout avec des mécanismes financiers spécifiques adaptés aux activités des acteurs économiques ciblés", a notamment prévenu M. Dione, exhortant les bénéficiaires de cet agrément au respect des principes de l'économie sociale et solidaire et veillent à inscrire leur stratégie dans les actes définis par le projet et la stratégie nationale de développement de l'économie sociale et solidaire pour que l'économie sociale soit le grenier de la création d'emplois décents.



Le ministre a également pris le soin de signer un protocole d'accord avec le ministère de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage lors de la cérémonie en présence de son collègue, secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan. Ce pacte va désormais orienter les interventions de l'État autour des coopératives plutôt qu'autour des individualités ou des personnes.