Microfinance : 1.106 Volontaires annoncés pour assurer le suivi des financements émanant des institutions

Le ministre de la microfinance et de l’économie sociale et solidaire, le Dr Alioune Dione, a réaffirmé sa volonté de déployer 1.106 Volontaires de l’économie sociale et solidaire (Vess) sur toute l'étendue du territoire national pour l’encadrement des bénéficiaires des financements émanant des Systèmes financiers décentralisés (Sfd) et le suivi de ces financements. Il s'exprimait lors de la cérémonie de remise des agréments aux acteurs de l'économie sociale et solidaire et la signature de protocole d'accord entre son ministère et le ministère de l'agriculture ce Jeudi à Diamniadio.



À l'en croire, ces volontaires seront en quelque sorte des interfaces entre les institutions de microfinance et les bénéficiaires. "J'ai discuté en marge du Conseil des ministres d'hier avec mon collègue du budget et des Finances sur cette question. Quand nous lui avons expliqué le concept, il a été très très enthousiaste. C'est lui-même qui m'a dit que ça nous allons l'appuyer parce que ça aidera les jeunes qui sont dans les terroirs, se tuent à la tâche mais ils n'ont aucun avantage. Ils font énormément de travail pour les organisations des femmes de manière bénévole sans aucun appui", a-t-il souligné, poursuivant qu'il s’agira de deux volontaires (un homme et une femme) pour chacune des 553 communes. "On s'est basé sur 553 communes ce qui nous permet d'avoir une visibilité parce que ça sera digitalisé. On va suivre ça de près. Ces personnes maintenant vont faire ce travail à la base. Mais également, les 1106 y aura au niveau de chaque département un coordinateur départemental pour pouvoir mailler tout le territoire national conformément à l'esprit de ce que nous appelons l'économie immédiate, l'économie accessible qui impacte les populations", a fait savoir le ministre de la microfinance, Alioune Dione.