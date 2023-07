[Micro trottoir] : interdiction du meeting d’investiture de Ousmane Sonko : écoutez l’avis de la population sur la décision du gouverneur de Dakar

Le Sénégal a traversé ces derniers années des situations très difficiles, dont la plupart sont liées à des problèmes politiques ou même à des décisions judiciaires.

Cependant, même si la non-candidature du président Macky Sall aux prochaines élections a calmé les ardeurs, et soulagé certaines consciences, pour d'autres ce dernier semble toujours dans sa dynamique d'écarter certains leaders du champ politiques.



Pour beaucoup de personnes l’interdiction du meeting d’investiture du leader du Pastef par le gouverneur le prouve à suffisance.



Une tour aux alentours de Dakar nous a cependant permis de recueillir l’avis de la population sénégalaise face à cette décision.



Même si la majeure partie n'est pas du même avis que le gouverneur de Dakar, Al Hassan Sall qui se justifie par le fait que "ces manifestations constituent une réelle menace de trouble à l'ordre public."



Toutefois, il ne manque pas non plus de personnes qui partagent pleinement son point de vue...