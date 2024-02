[ Micro-Trottoir] Adoption de la Commission d’enquête parlementaire: l'avis tranché des sénégalais sur cette initiative du PDS

La commission d’enquête parlementaire mise en place, ce mercredi, par l’Assemblée Nationale dans l’optique d’éclairer des suspicions de corruption des magistrats du Conseil constitutionnel n’est pas du goût de nombreux sénégalais. Un constat fait par Dakaractu qui a tendu son micro à certains citoyens sénégalais.



Cette commission d’enquête parlementaire est une farce politique pour certains. C’est l’intime conviction de ce groupe de jeunes cadres, profitant de leur pause déjeuner, dans une kiosque Fast Food située à deux pas du célèbre marché Kermel du centre ville de Dakar. Méfiants, ces jeunes ont préféré s’exprimer loin de notre caméra et garder l’anonymat par peur de représailles. Par contre, ils dénoncent avec la dernière énergie ce qu’ils appellent un "deal-politique" orchestré dans le dos des sénégalais par des opportunistes. Mieux, ils considèrent que l’APR et le PDS cherchent à provoquer une crise institutionnelle dans le but d’un report de l’élection présidentielle du 25 février 2024.



Réticent dans un premier temps, Abdoul Sanghote a finalement défié notre caméra. Il estime que ladite commission d’enquête parlementaire est une farce politique.

« C’est inconcevable de porter de telles accusations contre des sages au service de la nation. J’y crois pas, ce sont des conneries », dénonce-t-il. Il invite les politiciens à plus de responsabilités. « Qu’ils arrêtent de jouer avec le peuple, qu’ils arrêtent aussi de tenir en otage le peuple »,

Toutefois il exhorte les politiciens de tous bords à se mettre au travail et servir le peuple.



Maïssa Mbaye, Karimiste et allié du PDS, soutient naturellement, l’initiative de sa formation politique. « Ce n’est pas un deal politique, c’est normal, Karim doit participer aux élections », se défend-il. Poursuivant, il déverse sa colère sur le leader de la République des Valeurs, Thierno Alassane Sall. Il accuse ce dernier d’acharnement injustifié sur son leader Karim Wade.