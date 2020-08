Métiers de l'agriculture : Six nouveaux référentiels de titres professionnels validés, entre 800 et 1500 emplois en gestation.

Le Sénégal, à l'instar des pays en voie de développement est confronté à une crise d’emploi qui touche surtout les femmes, les jeunes et les diplômés. Pour remédier à cette situation, l’Office national de formation professionnel en partenariat avec le programme de développement de domaines agricoles communautaires (Prodac) a procédé, ce lundi 10 août 2020, à la validation de six métiers de l’agriculture. Il s’agit d’agents de production plein champ, d’agents de production grande culture, de producteurs horticoles sous serre, de chefs de production d'exploitation agricole, de gestionnaires d'entreprise agricole et de conseil agricole. Ces titres permettent de mettre sur le marché de l'emploi des jeunes qualifiés dans le domaine agricole. À en croire Cheikh Tidiane Diaw, représentant du Prodac, ces titres référentiels pourront générer entre 800 et 1500 emplois dans les différents métiers des chaînes agricoles organisées autour des productions végétales, animales, piscicoles ainsi que les différents métiers supports.