Message du Khalife Thierno Madani : le sous-préfet Djiby Diallo accuse bonne réception et promet d’en faire part à Bassirou Diomaye Faye

Pour la célébration de la fête de Korité 2024, c’est au nom du président de la République Diomaye Faye, de son Premier ministre Ousmane Sonko, du nouveau ministre de l'Intérieur Mr Jean Baptiste Tine et de l’ensemble des membres du gouvernement que le sous-préfet de Dakar-Plateau, le docteur Djiby Diallo a pris la parole, en la présence de l’Imam Thierno Seydou Nourou Tall de la mosquée Omarienne et de son Khalife général Thierno Madani.

Sa présence, qui n’est pas nouvelle dans ce lieu saint, a été saluée par le Khalife qui d’ailleurs reste confiant devant la sérénité et l’engagement du nouveau président Bassirou Diomaye Faye.

Après avoir bien écouté le sermon de l’imam Seydou Nourou qui invite le nouveau président Bassirou Diomaye à tendre la main à tout le monde, à pardonner malgré tout ce qu’il a subi lui et son Premier ministre, mais aussi et surtout à ne guère répartir les fonctions et tâches assignées à la gestion du gouvernement en fonction des relations et partis politiques, Djiby Diallo accuse bonne réception et promet de les apporter à l’autorité.

Mais pour lui, ces principes ont déjà été démontrés par le nouveau président si l’on s’en tient à ses deux dernières sorties.